Hemoba alerta para baixo índice no estoque de sangue fator Rh negativo

Em função da baixa demanda de estoques de sangue com fator Rh negativo, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) convoca pessoas com tipo sanguíneo O negativo compareça às unidades de coleta como forma de contribuição para ajudar na reposição (confira as unidades para doação abaixo).

Estima-se que 20% da população mundial possua o sangue Rh negativo, o que contribui para a dificuldade de manutenção dos estoques. Além disso, esse tipo sanguíneo tem papel especial em situações de socorro, por ser compatível com outros tipos de sangue e contribuir em atendimentos de urgência.

Os interessados na doação devem ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto. O voluntário deve estar em boas condições de saúde, ter acima de 50, estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura.

