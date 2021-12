Hemoba abre unidade de coleta durante feriado em Salvador

A Fundação Hemoba irá atender os doadores de sangue e de medula no feriado nacional em comemoração à Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira, 12, na sede da Vasco da Gama, das 7h30 às 12h30. O objetivo é aumentar os estoques de sangue no estado, já que obtiveram queda considerável durante o período de pandemia de Covid-19.

O hemocentro funcionará com atendimentos realizados por ordem de chegada ou que sejam agendados por meio do número 3116-5643. Enquanto que, para agendamentos de grupos de doação, o contato deve ser feito com antecedência através do e-mail: horamarcada@hemoba.ba.gov.br.

Neste ano, até o mês de agosto, a Bahia apresentou uma baixa de 17% de candidatos à doação e de 15% de bolsas coletadas em relação ao mesmo período de 2019.

Uma das estratégias de captação de doadores após a reabertura do comércio de rua em Salvador, foi a instalação de uma unidade fixa de coleta dentro do Salvador Shopping.

Recomendações

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

adblock ativo