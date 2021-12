Hemoba abre novo posto no SAC de Cajazeiras

A população de Cajazeiras que frequenta o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do bairro ganhou um novo serviço: a doação de sangue. O primeiro posto da Fundação de Hemoterapia e Hematologia da Bahia (Hemoba) em um SAC foi inaugurado nesta segunda-feira, 22, no local.

"É um estímulo maior ter um posto próximo à minha residência", disse o morador de Cajazeiras Jaime Pereira Lima, que tinha de se deslocar até o posto da Vasco da Gama e algumas vezes desistiu por conta da distância. "Sou doador desde 2006 e com esse novo posto no SAC, com certeza, facilita a doação", contou outro doador, Marcelo Silva.

O posto trabalha com cerca de 10 pessoas e oferece serviços de doação de sangue e de medula óssea. A estrutura é de consultório, com computadores, material para dosagem de hemoglobina, cadeiras especiais, máquinas e geladeiras para coleta e armazenamento de sangue. Com a nova unidade, a Fundação Hemoba passa a ser composta por 25 unidades de coleta, espalhadas na Bahia, além de duas unidades móveis.

"O objetivo é melhorar o estoque, descentralizar o atendimento para a população", disse o diretor da Hemoba, Marinho Marques.

Após o Carnaval, segundo o gestor, os estoques estão baixos, pois nesse período houve uma quantidade menor de doações. "O novo espaço tem capacidade para gerar 120 bolsas por dia, o que representa de 15% a 20% a mais do que o normal. Com isso, acreditamos que vamos estabilizar o estoque", disse.

Com a instalação do posto da Hemoba em Cajazeiras, está em discussão a criação de novas unidades em SACs como nos municípios de Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Simões Filho.

As secretarias da Saúde (Sesab) e da Administração (Saeb) são as responsáveis pelo projeto. A expectativa é que, diariamente, mais de 100 pessoas façam doações de sangue na unidade, o equivalente a 5% do fluxo diário do SAC Cajazeiras.

Doações

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação é que de 3% a 5% da população de um país deva doar sangue, mas, no Brasil, o percentual de doadores está na casa de 1,7%, muito abaixo do que é considerado ideal.

