Helicóptero que levava governador Rui Costa faz pouso de segurança

A aeronave que levava o governador Rui Costa para compromissos no interior baiano precisou fazer um pouso de segurança na cidade de Uruçuca (a 413 km de Salvador), nesta sexta-feira, 28.

Segundo a assessoria de comunicação do governo, o pouso foi uma medida preventiva, em razão do tempo instável na região. Rui havia saído de Ilhéus, no Recôncavo Baiano, e seguia para Ipiaú quando os pilotos decidiram, por precaução, parar.

Após descer em Uruçuca, o governador terminou o trajeto até Ipiaú de carro, onde está neste momento. Na cidade, ele participa do lançamento do sinal digital da TVE, emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) e inaugura os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água das localidades de Córrego de Pedra, Cajueiro e Passa com Jeito.

A assessoria ressaltou que o pouso não foi forçado ou causado por problemas.

A aterrissagem foi feita em um campo de futebol (Foto: Blog Políticos do Sul da Bahia)

