Helicóptero pousa em shopping em comemoração aos 10 anos do Graer

Quem circulou no entorno do Salvador Shopping na manhã desta quarta-feira, 16, foi surpreendido com a presença do helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

A aeronave pousou no estacionamento do centro de compras, abrindo a "Semana do Graer", que comemora os 10 anos do grupamento.

O evento ainda conta com uma exposição de equipamentos e materiais utilizados pelo Graer em suas missões de segurança pública. Viaturas usadas para o apoio em operações de solo também vão compor a mostra, que também conta a história do grupamento.

A exposição terá entrada gratuita e acontece entre os dias 17 e 20 deste mês.

