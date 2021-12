Helicóptero da PM resgata vítimas de acidente em Camaçari

José Antônio do Nascimento, de 76 anos e uma outra pessoa, que não teve a identidade revelada, ficaram feridos após um acidente envolvendo dois carros, na tarde desta quinta-feira,11, na BA-531, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os veículos, modelos Celta e Uno, colidiram frontalmente na localidade conhecida como Estrada das Cascalheiras. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os motoristas foram resgatados por equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e do Corpo de Bombeiros.

Segundo a SSP, após avaliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um homem ficou preso nas ferragens e foi levado de helicóptero para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

