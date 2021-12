HCT: internos denunciam morte em rebelião; Secretaria nega

Após a rebelião que aconteceu na manhã de segunda-feira, 8, no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT), antigo Manicômio Judiciário, na Baixa do Fiscal, quando internos da unidade queimaram colchões, dois dos detentos denunciaram a falta de estrutura da instituição. De acordo com os denunciantes, que não quiserem se identificar e disseram estar ligando para a redação de A TARDE de um orelhão na própria unidade, um dos internos teria morrido na madrugada de domingo, 7, por falta de assistência médica, o que teria gerado o protesto da segunda-feira.

Os internos também informaram que a tropa de choque da PM tentou invadir o espaço durante a rebelião. Eles afirmaram ainda que dentro da unidade, "vivemos em situação de miséria, sem acesso a medicamentos, produtos de higiene e direitos humanos".

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), responsável pela gestão do HCT, informou, através de sua assessoria de comunicação, que a denúncia não é real e que durante o princípio de rebelião, três internos tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidos dentro da própria unidade. Ainda de acordo com a Seap, não procede a informação dos denunciantes de que foram feitos reféns durante a ação.

Em nota divulgada à imprensa, o órgão informou ainda que o envolvimento dos policiais foi para controlar o motim e comandar as negociações com os rebelados. O superintendente de Gestão Prisional da Seap, coronel Paulo César Reis, esteve envolvido, com participação das polícias Civil e Militar. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Mudanças na estrutura - A rebelião teve início por volta das 11h30 e foi encerrada às 13h de segunda, dia 8. Os internos reivindicam melhorias na estrutura da unidade, que hoje abriga 178 pessoas. Ainda de acordo com a nota, a Seap informou que o projeto de reestruturação está em fase de licitação na Superintendência de Construções Administrativas (Sucab).

O projeto visa a reforma estrutural e de manutenção do hospital, incluindo recuperação elétrica, hidráulica e sanitária, substituição de esquadrias e janelas. A obra está orçada em R$ 840 mil e deverá ter início dentro de um prazo de 90 dias.

