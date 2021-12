Hamburgueria que tem como sócio Caio Castro chega a Salvador

A The Black Beef, hamburgueria artesanal, conhecida por ter um dos sócios o ator Caio Castro, chega ao Shopping Paseo nesta quarta-feira, 31. A aposta é no conceito fast casual, em que o cliente faz o pedido no balcão e encontra opções produzidas com insumos de alta qualidade, além dos preços convidativos.

O cardápio da casa oferece oito opções fixas de hambúrguer e uma especial que muda a cada dois meses. Além dessa diversidade, o local também contará com três diferentes opções de batata frita.

