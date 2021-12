Hacker usava fotos íntimas para fazer sexo com mulheres

O hacker Ravel Pereira Santos, 21 anos, preso na sexta-feira, 1, em frente a um motel na Boca do Rio, suspeito de chantagear mulheres para fazer sexo com ele, teve a prisão preventiva solicitada pelo Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meio Eletrônicos, da Polícia Civil da Bahia.

Santos confessou que utilizou seus conhecimentos para invadir contas de e-mail e redes sociais. Em duas oporturnidades ele revelou ter conseguido fazer sexo com as mulheres depois de ameaçar divulgar fotos íntimas na internet.

O dançarino da banda Black Style Erick Danthas foi o hackeado da vez. Ravel chegou a criar um perfil falso de Danthas no Facebook e usava a "nova" identidade para iniciar o golpe nas mulheres que chantageava.

Desta vez, a vítima, que estava presente no momento do flagrante, denunciou o caso à polícia. As fotos íntimas foram obtidas depois de o hacker invadir as contas do dançarino d euma banda de pagode e se passar por ele para convencer a mulher a gravar vídeo íntimo para ele.

