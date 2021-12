Hacker invade página de busca da Faculdade Social

Hacker invadiu a página de busca da Faculdade Social da Bahia, nesta sexta-feira, 28. Auto-nomeado Mekinino e definindo-se como Anonymous, invasor escreveu palavrão e a frase "Somos A Vóz Dos Sem Vozes, Somos A Justiça Dos Injustiçados. Nós Protestamos Contra o Governo Injusto! Não Temos Medo."

Até por volta das 14h30 o site da faculdade mantinha a busca hackeada. Cinco imagens com máscaras de Anonymous chamavam a atenção no alto da página, com as hashtags #AnonymousBr e #VemPraRua. Na Social, a assessoria informou que o setor de Tecnologia está trabalhando para remover a página.

