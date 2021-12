Há uma vaga de estacionamento para cada 93 veículos em Salvador

A frota de veículos de Salvador alcançou 697.949 unidades no último dia 30 de junho, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). Para atender a este volume de carros, contudo, a cidade dispõe de apenas 7.508 vagas de estacionamento, somando Zona Azul, particulares e estacionamentos fechados operados pela Transalvador. Proporcionalmente, a capital baiana tem uma vaga para ser disputada por cada grupo de 93 veículos.

Das vagas disponíveis, 5.913 estão em estacionamentos regulamentados ao longo da via, a chamada Zona Azul, na qual a rotatividade média diária é de 151.748 veículos. O custo vai de R$ 1,50 para permanência de até uma hora, até R$ 4,50 para longa duração (até 12h).

Há, ainda, outras 652 vagas, em quatro estacionamentos operados pela Transalvador – Barroquinha, Castro Alves, São Raimundo e Av. Tancredo Neves. Os estacionamentos particulares somam 943 vagas, distribuídas em empreendimentos em locais como Campo Grande, Comércio, orla e Garibaldi.

Além das 7.508 vagas, há uma outra quantidade não especificada distribuída em empreendimentos particulares, como centros comerciais e médicos, faculdades, entre outros. Estes são regulamentados pela Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Lei Municipal nº 3.377/84), que define parâmetros de disponibilização do número de vagas conforme o porte do empreendimento.

De acordo com a lei, um shopping, por exemplo, deve oferecer uma vaga para cada 18 metros quadrados de área útil. Já em faculdades, a proporção é de uma vaga por 30 metros quadrados. “Se a quantidade de vagas apresentadas for superior à quantidade exigida, as excedentes podem ser privatizadas. Caso a fiscalização verifique que o empreendimento não dispõe de vagas suficientes, o processo é indeferido”, informou, por e-mail, a assessoria de comunicação da Superintendência de Uso e Ordenamento do Solo do Município (Sucom). O órgão não atendeu à solicitação de entrevista nem informou o número de vagas em edificações particulares.

As faculdades, aliás, são algumas das “vilãs” do trânsito de Salvador. Muitas não atendem à demanda de estacionamento da clientela. A gerente de projetos da Transalvador, Suraia Lago, aponta como problemáticas as instituições situadas na Pituba, notadamente na região da Rua Rubem Berta e Av. Magalhães Neto, além do Comércio. “Depois de inauguradas, o problema é criado e passado para a Transalvador. Nós tentamos resolver”, afirma.

Mais vagas - Para Suraia Lago, apesar de ser importante a ampliação da oferta, “somos bem servidos de estacionamentos”. Novas 2,5 mil vagas estão planejadas para ser acrescidas à Zona Azul e dependem só de recursos para implementação.

A distribuição está concentrada nos bairros do Comércio, Nazaré (ruas do Pilar e Limoeiro), Rua J. J. Seabra, orla (Jardim dos Namorados) e Pituba (Av. Manoel Dias da Silva, proximidades da Igreja Nossa Senhora da Luz e Rua Minas Gerais).

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta segunda-feira, 9, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo