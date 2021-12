GVT é autuada por pane no serviço em Salvador

A GVT foi autuada pelo Procon-Ba nesta quarta-feira, 13, por má prestação no fornecimento do serviço de Internet em Salvador. Na tarde de terça-feira, 12, os usuários de Salvador e imediações enfrentaram queda na conexão da GVT por algumas horas e expressaram sua revolta nas redes sociais. A empresa se pronunciou sobre o caso, dizendo que o problema foi causado pelo rompimento de cabos de longa distância.

De acordo com o Procon-Ba, a GVT tem até dez dias para apresentar sua defesa. Os clientes que desejarem, podem formalizar reclamação através da página do órgão na Secretaria da Justiça, do e-mail denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br, pelo Procon Fone (3116-0567), Whatsapp (9618-7320) ou Portal do Consumidor.

