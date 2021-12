Guia de A TARDE lista atrações da Festa de Iemanjá

No dia 2 de fevereiro, o Rio Vermelho se torna um espaço de devoção e festa para baianos e turistas, que se reúnem para reverenciar Iemanjá. No dia da Rainha, a festa é na terra e no mar e o bairro se prepara para receber uma multidão. Haverá atrações musicais em diversos espaços, além da tradicional feijoada. Sessenta homens trabalham na montagem do barracão para a entrega dos presentes, recuperação dos passeios, pintura da sereia e casa dos pescadores, segundo a prefeitura municipal. A TARDE preparou um guia com as atrações já confirmadas na festa, os principais serviços que serão oferecidos e as mudanças no trânsito. Confira e divirta-se!

