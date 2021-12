Guerra entre facções faz três mortos em 72 horas

Em três dias, três pessoas foram assassinadas no Engenho Velho da Federação. Moradores atribuem os crimes à guerra entre facções rivais, que teria se intensificado nos últimos dias. Uma das mortes ocorreu dentro de um ônibus, no final da tarde de quinta-feira, 11, e resultou na suspensão temporária do serviço de transporte público no bairro.

Os ônibus voltaram a circular na região no início da manhã de ontem, após reforço policial. Durante o período da manhã, uma guarnição da 41ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) montou guarda no final de linha.

"Agora, está tudo tranquilo. Cheguei aqui às 5h da manhã e já tinha polícia", disse um cobrador de 42 anos, da empresa Salvador Norte Integra.

Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, o adolescente Brendo Alan Cruz Sales, de 17 anos, foi perseguido por quatro homens em motocicletas após atirar em um traficante da região de prenome Diego.

Brendo entrou e tentou se esconder em um ônibus da empresa Salvador Norte Integra [linha Engenho Velho-Nazaré], mas foi descoberto por um dos perseguidores.

O suspeito entrou no veículo em um ponto na Rua Apolinário Santana, próximo ao posto Shell. Ao encontrar o adolescente, informou a um comparsa, que entrou no ônibus e executou Brendo com cinco tiros, sendo dois na cabeça e os demais no peito, pescoço e braço.

Mais dois levam bala

No mesmo horário em que Brendo foi executado, às 17h30, um adolescente de 17 anos e uma mulher, que ia a um supermercado, foram baleados durante ação da 41ª CIPM, na Lajinha, no Engenho Velho da Federação.

Ele levou sete tiros e ela dois. Ambos foram levados ao HGE e já tiveram alta médica, conforme a assessoria da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

A assessoria da PM informou que os policiais faziam incursões, quando foram recebidos a tiros por três suspeitos e as vítimas foram feridas no confronto. "O adolescente portava uma pistola 380 e foi apresentado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI)".

A PM não respondeu se esse caso e o de Brendo têm relação com a guerra.

Bairro sem sossego

"Agora está tranquilo. À noite é que o bicho pega. A gente não tem paz", disse uma moradora. "É guerra deles aí. Não tem toque de recolher, mas ninguém sai de casa quado os tiros começam. Ninguém quer morrer, minha tia, pelo amor de Deus", disse um jovem. Ambos não quiseram se identificar por medo de represálias por parte dos traficantes.

A assessoria da Polícia Civil afirmou que são feitas investigações, mas ainda não há informações sobre os crimes ocorridos no bairros nos últimos três dias e a rivalidade entre facções rivais. Também está sendo investigada a motivação do ataque de Brendo ao suposto traficante. Além disso, nenhum suspeito de ter participado da execução de Brendo havia sido preso ou identificado até as 16h.

