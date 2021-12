Guerra do tráfico gera tensão e fecha escolas em Salvador

A disputa por pontos de venda de drogas entre traficantes do bairro de Valéria e da localidade conhecida como Cidade de Plástico, em Nova Brasília de Valéria, gerou um clima de tensão e fechou escolas na região nesta quarta-feira, 19.

Segundo a polícia, traficantes de Valéria querem tomar as 'bocas de fumo' da Cidade de Plástico, que é comandada por Fábio Conceição Brito, 26 anos, o Fábio Cebola. Ele foi preso em abril de 2013 como mentor e um dos executores de uma chacina que fez cinco vítimas um mês antes.

À época, Cebola disse já ter matado cerca de 20 pessoas. Apesar desse histórico, ele está livre. O titular da 5ª DT (Periperi), Nilton Borba, disse que tenta identificar os outros envolvidos na disputa, para pedir a prisão à Justiça.

"O responsável por isso é Cebola, que foi solto há mais de um mês. Hoje (quarta-feira) vamos fazer operação em conjunto com a PM para tentar prender Cebola. É questão de dias para a situação se normalizar", afirma.

Guerra

O confronto entre os bandidos ocorreu na noite de segunda, 17. Na manhã desta quarta, um menino de 11 anos brincava em frente à Escola Municipal Ítalo Gaudenzi, na Rua Morada da Lagoa, em Nova Brasília de Valéria, bairro às margens da Estrada do Derba (BA-528), e dizia que as aulas foram suspensas na terça, 18, e nesta quarta. "Vou ficar na rua brincando até 2 horas (da tarde). Depois vou ficar em casa, porque não quero receber nenhuma bala perdida", declarou o menino.

O clima de medo na Rua Morada da Lagoa, próximo à Cidade de Plástico, é geral. "Não tem hora para ter tiroteio. Os caras descem e invadem. É a guerra entre Valéria e Cidade de Plástico", diz uma moradora. Um morador que preferiu não se identificar afirma que não há rondas da PM no bairro. "A polícia só vem nessas horas", diz.

A assessoria da Secretaria Municipal de Educação informou que nesta quinta, 20, haverá aula, mas que as atividades podem ser suspensas por medida de segurança. Por meio de nota, a PM diz que medidas são tomadas para conter o confronto entre traficantes rivais. Diz que as escolas suspenderam as atividades por conta própria, sem consultar a PM sobre a medida.

adblock ativo