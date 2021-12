Guerra do tráfico em São Cristovão mata um adolescente

“Ele estava sentado na porta de casa, conversando com amigos. Levantou, pegou a bicicleta e saiu. Não deu 10 minutos, vieram avisar que atiraram nele”, descreve com voz embargada a manicure Cíntia Farias de Azevedo, 39 anos, mãe do estudante João Marley de Azevedo de Oliveira, 14, assassinado por volta das 5h da tarde da última segunda-feira, 28, numa localidade conhecida como Beco do Bozó, em São Cristóvão.

Segundo versão de familiares, o adolescente é mais uma vítima da briga entre facções que atuam na região. Nesta quarta-feira, 30, durante o enterro de João Marley, no Cemitério de Portão (Lauro de Freitas), parentes contaram que ele perdeu a vida “apenas por ultrapassar a fronteira delimitada por dois grupos de traficantes rivais.

“Marley foi no Bozó pra ver uma menina que ele começou a namorar desde sexta passada. Só que os caras de lá têm rixa com os da Travessa 16 de Agosto, onde Marley morava. Só que Marley não tinha envolvimento com nada. Isso é revoltante”, relatou uma moradora, sob anonimato.

O A TARDE apurou que o estudante foi alvejado com cinco disparos em diversas partes do corpo. Uma equipe da 49ª CIPM (São Cristóvão) chegou a se deslocar para o local, mas a vítima já havia sido socorrido para o Hospital Geral Menandro de Farias. João Marley, porém, não resistiu. A Polícia Civil, por sua vez, informou que a autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela 1ªDH/Atlântico.

Sonho interrompido

Descrito como “um bom rapaz”, João Marley estudava na Escola Estadual Visconde de Cairu, onde frequentava a 5ª série. Conforme o pai dele, o mecânico e borracheiro Valdenor de Oliveira, 52, atualmente o filho fazia curso de informática e vendia amendoim.

Nesta quarta-feira, segundo ele, o rapaz começaria a trabalhar como menor aprendiz em uma agência bancária “E olhe que ele ainda tinha tempo de me ajudar na oficina. Infelizmente, só vão ficar as boas lembranças”, emociona-se Valdenor. Para a colega de turma Andressa Sales, 12, João Marley “era bastante brincalhão e gostava de perturbar na sala”.

