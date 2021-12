Guerra do tráfico deixa dois baleados em Pernambués

A guerra entre traficantes de drogas da avenida São Paulo, localidade conhecida como Barro, e a Baixa do Manu, ambas em Pernambués (Salvador), continua levando pânico aos moradores e deixando um rastro de sangue na comunidade.

Na tarde de domingo, 27, um grupo com cerca de cinco homens encapuzados e usando coletes à prova de bala invadiu a Rua Costa Rica, na Baixa do Manu, e baleou dois homens. Fábio Castro dos Santos, de 32 anos, o Sapo, e Márcio Reis dos Santos, 40, foram atingidos várias vezes e levados ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula.

Segundo um morador do bairro, a ação teria sido uma retaliação pela morte da empregada doméstica Jucileide Jesus dos Santos, 51, na madugada do dia 25 - feriado de Natal -, na Rua São Domingos, também no Barro.

"Aqui está um inferno, vivemos no inferno. Disseram que quem atirou na mulher foi traficantes da Baixa [do Manu]", revelou o homem, sob anonimato.

Área de Catureba

Sem se identificar, um policial civil revelou que Sapo é integrante da quadrilha de Reinaldo dos Santos Catureba, 38, o Nal Catureba, líder do tráfico de drogas da Baixa do Manu.

Ainda segundo ele, Sapo responde a dois inquéritos por tráfico de drogas. Já Márcio, que é morador da Fazenda Grande 1, região de Cajazeiras, saiu do presídio há 15 dias, onde respondia por roubo a instituição financeira, conforme versão oficial.

De acordo com informações da Secretária de Saúde do Estado (Sesab), os dois homens permenecem internados no Roberto Santos e aguardam cirurgia.

O caso é investigado pela 11ª Delegacia de Tancredo Neves. A reportagem tentou contato com o delegado plantonista André Maurício, mas não obteve êxito.

Patrão está sumido

Foragido da justiça, Nal Catureba representa a carta Dama de Paus do baralho do crime da Secretária de Segurança Pública (SSP/ BA). Segundo informações da Polícia Civil, ele é responsável por vários homicídios na área de Pernambués.

Os crimes teriam sido motivados pela disputa por pontos de tráfico de drogas com o rival Luciano dos Santos, o Babalu. Babalu encontra-se no presídio. Quem souber o paradeiro de Catureba é só ligar para o disque denúncia (3235-0000).

