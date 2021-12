Guerra do tráfico cria pânico e leva terror ao bairro de São Marcos

A guerra do tráfico levou terror e pânico para o bairro de São Marcos, em Salvador, nesta quarta-feira, 28. Cerca de 15 homens de uma facção que atua na região do Coroado tomaram dois ônibus da empresa Integra e fecharam uma via do bairro.

De acordo com as informações obtidas no local com a Polícia Militar (PM-BA), os bandidos chegaram a ameaçar tocar fogo em pneus e nos coletivos ainda com os passageiros dentro deles.

As pistas foram bloqueadas no trajeto entre a via Regional e as proximidades do Coroado, entre 16h e 20h30, quando o tráfego foi liberado pela polícia.

O subtenente Gondin, da 47ª CIPM (São Marcos), relatou que a ação teria sido em resposta a um homicídio cometido pela facção rival no domingo, 25. De acordo com ele, a vítima fazia parte dessa facção.

“Um integrante dessa facção teria sido morto pelos rivais. Essa ação foi em represália a isso. Mas como sempre, eles evadiram do local antes da chegada da polícia”, contou o PM.

Pânico gravado

Os passageiros ficaram em pânico quando os bandidos invadiram os coletivos. Em um vídeo gravado por um popular e que circulou nas redes sociais, dá para ver os passageiros saindo apavorados pelas janelas para escapar da ação dos criminosos. Os usuários utilizaram a alavanca de emergência para facilitar a ‘fuga’.

Antes da chegada da polícia, os homens evadiram do local. “Vamos ficar aqui fazendo o policiamento de prevenção na região durante toda a noite, amanhã (hoje) e mais quanto tempo for necessário para evitar novos confrontos. Além disso, teremos o apoio da 50ª CIPM (Sete de Abril), e da Operação Gêmeos e da Rondesp”, contou Gondin.

Leo Moreira

