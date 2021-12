'Guerra de obras' traz benefícios à capital baiana

O governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM), forças políticas preponderantes, e antagônicas, em Salvador, têm travado nos últimos anos uma corrida por inaugurações de obras e assinaturas de ordens de serviço para fortalecer os respectivos grupos.

A disputa se expande por segmentos de infraestrutura, saúde, educação, mobilidade, uma “guerra” na qual a maior “vencedora” é a população da cidade.

Na área de transportes, o estado implantou o sistema de metrô, que passa por obras de expansão, orçadas em R$ 424,6 milhões, até o bairro de Águas Claras (Linha 1), com previsão de conclusão para junho de 2022 e projeto de integração ao novo Terminal Rodoviário.

Obra viária do governo em Pirajá: novos corredores

Enquanto isso, no último ano à frente da prefeitura, e tendo o aliado Bruno Reis (DEM) já garantido como sucessor, ACM Neto ergue um sistema de vias expressas e corredores para ônibus, o BRT, orçado em cerca de R$ 800 milhões, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2022.

Na infraestrutura, Neto faz esforços na requalificação de diferentes espaços, como a Av. 7 de Setembro, do Campo Grande à Praça da Sé, e de diversos trechos da orla (26 já entregues). O estado tem atuado em localidades do Centro Antigo e alguns trechos da orla. Tanto Rui quanto Neto visitaram e fizeram obras de contenção de encostas em vários bairros.

Centro de Convenções, realização municipal

O diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Sérgio Ekerman, explica que, para além de grandes obras, o desafio dos gestores passa pela integração com a comunidade afetada pelas intervenções urbanas. “As obras precisam ser articuladas com as áreas e comunidades mais carentes da cidade, pelo diálogo com as lideranças locais. Obras em encostas, por exemplo, não estão relacionadas com planejamento, pois são soluções emergenciais que evitam deslizamentos. Do outro lado, obras como o BRT precisam ser bem calculadas, pois envolvem vias expressas e corredores que modificam diferentes paisagens urbanas”, acrescenta Ekerman.

As ações em infraestrutura da prefeitura e governo ainda têm capilaridade em setores como educação. No último dia 21, ACM Neto participou da reinauguração da Escola Municipal do Pau Miúdo, reconstruída com investimento de quase R$ 5 milhões. Um dia depois, o governo anunciou a inauguração do primeiro Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, que visa integrar a comunicação entre as instituições de ensino e favorecer a construção de novas políticas públicas.

“A inauguração de escolas e o investimento em infraestrutura educacional são ações importantes. Não é por acaso que gestores como Rui e ACM são bem avaliados pela população. Porém, vale reforçar que é necessário ter atenção com questões como a qualificação e valorização de professores, a assistência em saúde e social para todos os colaboradores da rede, pois tudo está interligado com a boa prática da educação”, avalia Nelson Pretto, mestre em educação e professor da Ufba.

Saúde

Na área da saúde, prefeito e governador têm mantido investimentos na criação de leitos e outras ações de combate à pandemia do novo coronavírus, ao tempo em que enfrentam a necessidade do contínuo investimento na atenção básica e assistência de saúde à população.

Este mês, o Hospital Municipal de Salvador, inaugurado pela prefeitura em 2018, fez as primeiras cirurgias bariátricas na capital. No último dia 23, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) realizou consulta pública para concessão administrativa da implantação, gestão, operação e ampliação do Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, Grande Salvador – unidade que se somará à rede que passou a contar com o Hospital do Subúrbio, Hospital da Mulher e a ampliação do Hospital Geral do Estado (HGE 2). Já a prefeitura anuncia para a próxima gestão a abertura da primeira maternidade municipal.

Érika Aragão, especialista em saúde coletiva e professora da Ufba, reforça a importância de iniciativas para a saúde básica. “No combate à pandemia, vemos que prefeitura e governo têm esforços que reduziram os impactos para a população. Mas na atenção básica ainda é importante aprimorar uma estrutura que permita o acompanhamento multidisciplinar em saúde, por toda a vida do cidadão”, aponta.

