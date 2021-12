Guerra de facções faz mais duas vítimas em Cosme de Farias

A busca pela retomada do controle do comércio de drogas em algumas localidades de Cosme de Farias por integrantes da Facção Comissão da Paz (CP) foi o que motivou as mortes do adolescente Paulo Vitor Lima Santana, 16 anos, e Adriano Ramos Barreto, 33, nesta segunda-feira, 29, segundo um investigador da Polícia Civil, que preferiu o anonimato.

Eles tentam reassumir o comando do tráfico de drogas do Alto do Cruzeiro e do Campo Velho, que atualmente está sob o domínio da Facção Bonde do Maluco (BDM). Paulo Vitor foi baleado várias vezes na Rua Fonte de Santo Antônio, na madrugada desta segunda, após trocar tiros com rivais, conforme informou a mãe dele aos policiais do posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE). O adolescente já chegou morto no hospital.

De acordo com informações da assessoria da Polícia Civil, familiares disseram que o garoto tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro e trocou tiros com cerca de 15 homens. A rua onde ele foi morto fica próximo ao Campo Velho.

Já Adriano foi encontrado morto dentro de casa, por volta das 7h da manhã, na Rua Onofre, no Alto do Cruzeiro. Ele foi executado com mais de 30 tiros. A Polícia Civil informou que no imóvel foi encontrado uma quantidade de cocaína. Adriano tinha várias passagem por roubo e por tentativa de homicídio, em Salvador e Feira de Santana.

Início do conflito

Um investigador da 6ª DT (Brotas) afirmou que a guerra entre CP e BDM se acirrou em julho, após a morte de um traficante conhecido como Sandrinho. Ele morreu no dia 10 de julho, no Engenho Velho da Federação, após trocar tiros com PMs. O agente acredita que traficantes do Brongo de Brotas, Campinas de Brotas e Alto do Saldanha se aliaram para invadir Cosme de Farias.

Eles são do BDM. Na madrugada do domingo, Joseilton de Melo Oliveira, 19, foi baleado na perna esquerda, em uma das Passarelas da Bonocô, próximo à Cosme de Farias. Ele foi atendido no HGE e teve alta. A polícia não sabe as circunstância do crime.

