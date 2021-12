Guardas municipais realizam assembleia nesta terça

Os guardas municipais de Salvador participam de uma assembleia na manhã desta terça-feira, 15, com a participação de representantes de todos os setores.

A reunião acontece na sede da Guarda Municipal, na avenida San Martin. Segundo o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), Bruno Cruz, a categoria vai discutir questões relacionadas aos problemas com as operações especiais.

"Estamos realizando assembleias setoriais para reunir o máximo de servidores possíveis. No dia 24 de abril, devemos entrar em greve", informa.

Além da Guarda Municipal, servidores de outras secretarias também vão se reunir para discutir o plano de cargos e vencimentos, de acordo com Cruz.

Em uma reunião marcada para esta quarta-feira, 16, a prefeitura deve apresentar a tabela do plano de cargos e vencimentos, que em seguida será discutida com os servidores municipais.

