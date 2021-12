Guardas municipais paralisam atividades por 24 horas

A guarda municipal de Salvador decidiu paralisar as atividades durante 24h após assembleia realizada nesta terça-feira, 9, no pátio da sede do órgão, na Avenida San Martin. A paralisação de advertência teve início às 10h e deve ser encerrada às 10h desta quarta-feira, 10.

De acordo com a assessoria do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), os trabalhadores exigem uma nova reunião com a Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção a Violência (Susprev) para que sejam feitos novos diálogos e acordos. A reunião está marcada para esta quarta-feira, 10, e os resultados desta serão levados para a categoria em uma nova assembleia na quinta-feira, 11.

Os trabalhadores questionam os critérios para participação em operações especiais, que segundo uma portaria (Nº. 01/2014), somente quem possui armas de fogo poderá compor as equipes. No entanto, segundo a assessoria, os armamentos não foram fornecidos aos guardas e somente seis deles possuem armas de fogo do modelo escopeta calibre 12.

