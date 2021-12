Após o trabalho durante o carvanal, guardas municipais de Salvador registraram um momento de descontração e estão fazendo sucesso na internet. O vídeo mostra um dos agentes cantando uma paródia da música "Lepo Lepo", em que elogia o prefeito ACM Neto, dando "graças" a ele por ter carro e dinheiro.

Na letra, o guarda-cantor afirma que "foi adotado" pelo prefeito, e "do meu pai João eu nem me lembro mais", em referência ao ex-prefeito João Henrique, pois "com ele meu futuro era incerto".

Já o refrão da música traz também um tom de brincadeira:

Eu tenho carro, eu tenho grana

Tô com uma gata nova a cada semana

Graças a a a a a a

ACM Neto

O vídeo foi aprovado pela maioria dos internautas, que publicaram comentários na página do Youtube. "Muito bom de verdade, amei!", escreveu Daise Cristina. "Sucesso total", disse Isnard Vieira.

Os únicos que não teriam gostado do vídeo foram os policiais militares, que reclamaram do valor da diária paga durante o Carnaval pelo Comando Geral da PM e também do lanche distribuído.

"Infelizmente a PM, CBPM, PC, Polícia Técnica, AGEPEN e todos os que compõem a segurança pública estadual não têm o mesmo tratamento por parte do seu padrasto!", publicou o dono do perfil Santos Alfa.

Já a Guarda Municipal, ao que tudo indica, parece estar bastante satisfeita com o tratamento dispensado pela prefeitura.

Confira o vídeo:

Da Redação Guardas municipais fazem homenagem a prefeito com Lepo Lepo

