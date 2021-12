Guardadores temem desemprego após mudança

O presidente do Sindicato dos Guardadores de Automóveis de Salvador (Sindiguarda), Melquisedeque Souza, teme que os cerca de mil trabalhadores associados fiquem desempregados com a concessão do sistema de estacionamentos públicos da cidade.

"São pais de família que estão na rua defendendo o pão de cada dia. Eu não quero nem imaginar que a prefeitura vai provocar a demissão dessas pessoas", disse.

O secretário municipal de mobilidade, Fábio Mota, diz que não haverá desemprego após a concessão. "A empresa vencedora da licitação terá que contratar a mão de obra que já atua no sistema", afirma.

Pagamento

Os guardadores recebem um terço do valor das cartelas e precisam ser associados ao Sindiguarda para atuar nas zonas azuis. O sindicato cobra R$ 50 (preço inclui fardamento) para sindicalizar, segundo Melquisedeque.

Para cada cartela de R$ 9, para estacionar na rua da Conceição da Praia, Centro Antigo da cidade, Carlos Silva, 45, que atua como guardador há 25 anos, diz ganhar R$ 3.

"Já trabalhei em faculdade particular, mas voltei para a zona azul depois que fui demitido. Daqui eu tiro o sustento da família", conta. Ele diz acumular um salário mínimo por mês (R$ 788).

adblock ativo