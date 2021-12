Guardadores de carro fazem protesto na Av. Tancredo Neves

Cerca de 15 guardadores de carro que trabalham em um estacionamento vinculado à zona azul, em uma rua paralela à Avenida Tancredo Neves, realizam um protesto na manhã desta segunda-feira, 15.

O estacionamento ocupa uma área próxima ao restaurante Barbacoa. Os guardadores fecharam a via que dá acesso à avenida principal com pedaços de madeira e pedras e reivindicam a reabertura do local, que amanheceu fechado pela prefeitura.

De acordo com Reinaldo Moura, presidente do Grupo de amigos de pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, a área onde os guardadores atuam foi fechada pela prefeitura, que deve incluir uma guarita. Ele afirma que os trabalhadores são sindicalizados pela zona azul e pagam uma taxa mensal à prefeitura para permanecerem no local.

Reinaldo enfatiza que a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) pretendia transferir os guardadores, que trabalham no local há cerca de 20 anos, para uma área próxima ao Hospital da Bahia. Entretanto, a nova área já é ocupada por outros trabalhadores.

"Queremos uma resposta do prefeito de Salvador, que disse que a Copa vai gerar emprego e renda, mas não é isso que está acontecendo", reclama Reinaldo, que representa os trabalhadores na justiça.

Os clientes do estacionamento participaram de um abaixo-assinado que foi apresentado à Defensoria Pública do Estado. De acordo com os trabalhadores, a prefeitura havia marcado uma reunião para o dia 1º de maio, mas fechou o estacionamento antes do prazo.

A polícia está no local do protesto, onde solicitou a liberação da via.

