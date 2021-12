Guardador de carro é preso na Lavagem de Itapuã por suspeita de roubo

Um guardador de carros foi preso em flagrante na Lavagem de Itapuã, na tarde desta quinta-feira, 1º. De acordo com a Polícia Militar, Daniel Francisco Santos de Lima tentou roubar duas pessoas durante o evento.

Ainda segundo a PM, após as vítimas pararem o carro em um dos pontos disponibilizados para estacionamento, Daniel se aproximou com uma faca e tentou roubar um rádio de pilha. A suspeita é que o guardador de carros tenha confundido o aparelho com um celular.

Com ele foi apreendida uma faca tipo peixeira. Daniel já tinha outras três passagens por unidades policiais pelas práticas de furtos e roubos. O caso aconteceu próximo a praia de Piatã.

