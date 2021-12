Guardador de carro é morto após questionar pagamento

O guardador de carros conhecido como "Maresia" ou "Careca" morreu após ser baleado, por volta das 2h desta segunda-feira, 24, na rua Paraná, próximo ao antigo Clube Português, no bairro da Pituba, em Salvador. A vítima foi atingida por três tiros: no tórax, nas costas e outro na cabeça.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), ao atender um veículo pick-up branca, o guardador se desentendeu com os ocupantes do carro. Durante a discussão, um deles acabou disparando contra o homem, que morreu no local.

De acordo com as informações do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima tinha o hábito de ficar no supermercado Bompreço do bairro e, no fim de tarde, ia para o local do crime beber e tomar conta dos carros. No entanto, segundo testemunhas ouvidas pela polícia, ele costumava ser ríspido com os clientes.

A polícia ainda não tem informações sobre quem atirou contra o guardador de carro nem do motorista da pick-up.

Motivação

A confusão que resultou na morte do guardador, conforme a polícia, teve início quando o homem questionou o valor que recebeu do motorista do carro. A Stelecom também informou que a vítima tinha o costume de extorquir os clientes do local.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

