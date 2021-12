Guardador de carro é assassinado no bairro do Bonfim

O guardador de carros Jackson Barreto Maciel, de 33 anos, foi assassinado, nesta sexta-feira, 13, no bairro do Bonfim, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 20h10, na rua Alto do Bonfim, atrás do Hospital Sagrada Família.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Jackson, que era usuário de drogas, havia ido no lugar acompanhado de alguns amigos para comprar entorpecente. Quando chegou ao local, ele acabou discutindo por causa de dinheiro com um suspeito de tráfico.

Os companheiros da vítima decidiram ir embora, mas o guardador de carros permaneceu no lugar. Logo em seguida, suspeitos, de nome não revelados, chegaram em um veículo e atiraram em Jackson. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital São Jorge, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A autoria do crime ainda será investigada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

