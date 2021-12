Guarda-vidas resgatam turista paulista que se afogava no Farol da Barra

Um turista de São Paulo foi resgatado na praia do Farol da Barra, em Salvador, por guarda-vidas do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13ºGBM/Gmar) no final da tarde desta sexta-feira, 11. O homem foi liberado após o resgate, sem maiores danos a saúde.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), os militares perceberam quando a vítima estava sendo arrastada pela corrente a cerca de 200 metros do posto e correram para retirar o homem da água o quanto antes.

Em nota, o soldado Leandro Gonçalves contou que o mar estava revolto, com fortes correntes e que ao tentar acessar a vítima, já próxima às rochas, ele e outros guardas-vidas acabaram sendo levados pela correnteza e sofrendo algumas escoriações.

“Tivemos que sair em outra praia, próximo ao Cristo, por conta do tamanho das ondas”, explicou ele.

Após o resgate, o homem, que estava consciente, foi avaliado pelos bombeiros e liberado em seguida. Ele foi orientado a procurar uma unidade de saúde para avaliação com um especialista.

“Com a chegada do inverno as correntes começam a ficar mais fortes e as ondas maiores. É importante que os banhistas se atentem às sinalizações nas praias e muito cuidado ao adentrar no mar. No inverno o perigo aumenta”, alertou o soldado Leandro.

