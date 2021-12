Guarda suspeito de envolvimento em morte é transferido para presídio

O guarda municipal Naílton Adorno do Espírito Santo, suspeito de ter envolvimento na morte de Marcelo Tosta, foi transferido para o Complexo Penitenciário de Mata Escura nesta quinta-feira, 5. Naílton estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) após se ferir durante o crime que aconteceu na casa de show Coliseu no início de dezembro.

Marcelo Tosta foi morto durante uma briga e Naílton é apontado como coautor do crime. De acordo com a polícia, Marcelo foi assassinado por outro guarda municipal Ricardo Luiz Silva da Fonseca, que continua foragido.

Naílton estava com prisão preventiva decretada, mas estava internado no HGE por conta de um ferimento no joelho.

