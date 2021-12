Guarda Municipal reforça segurança do Salvador Vai de Bike

A prefeitura de Salvador vai reforçar a segurança nas estações do projeto Salvador Vai de Bike, após as pichações nas unidades de Brotas e Largo de Roma no fim de semana, informou o secretário do Escritório Municipal da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 (Ecopa) Isaac Edington, nesta segunda-feira, 13.

"A Guarda Municipal vai aumentar o efetivo nas proximidades das estações." disse o secretário, que completou afirmando que as pichações já foram apagadas das bicicletas das duas estações e não foi registrado quebra dos equipamentos.

Além do reforço com a Guarda Municipal, o secretário informou que há um estudo para a colocação de câmeras de segurança em todas as unidades do projeto,seis delas já contam com a iniciativa, mas ainda não há data definida para a implantação, e mais oito estações que estavam em fase de testes serão inauguradas no sábado, 18.

Quem comete crime contra o bem público a detenção é de seis meses a três anos, e multa, de acordo Art. 163 do Código Penal - CP - DL-002.848-1940.

