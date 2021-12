Guarda Municipal recupera 79 documentos perdidos na Barra

Setenta e nove documentos perdidos foram recuperados pela Guarda Municipal entre a noite de quarta, 7, e madrugada de quinta, 8. O material foi localizado no Habeas Copos, pré-Carnaval que aconteceu no Circuito Sérgio Bezerra, na Barra.

Os documentos podem ser retirados diariamente durante a folia, das 9h às 16h, na base do órgão, na avenida General San Martin, no bairro de Fazenda Grande do Retiro.

