Guarda Municipal não substitui Transalvador, diz Aleluia

O secretário de urbanismo e trânsito, José Carlos Aleluia, esclareceu em reunião, na manhã desta quinta-feira, 26, com o presidente da Associação dos Servidores de Transporte e Trânsito do Município (Astram), Adenilton Júnior, que o decreto 24.264 assinado pelo prefeito ACM Neto não autoriza os guardas municipais a realizarem as atividades dos agentes de trânsito como acredita a categoria.

Aleluia informou que a Guarda Municipal não vai substituir os agentes e, sim, apoiar e dar mais segurança às ações da Transalvador. O secretário ressalta que ação semelhante já acontece em eventos feitos na Arena Fonte Nova.

No encontro, o secretário falou da importância dos servidores da Transalvador para a mobilidade da cidade e esclareceu aos representantes das entidades de classe que o desejo do prefeito ACM Neto é promover a integração das categorias de funcionários da administração municipal.

Os agentes da Transalvador, que realizaram três assembleias nesta quinta-feira, 26, em três turnos (8h, 17h e 20h), reclamam das condições de trabalho e principalmente do decreto, assinado em 17 de setembro de 2013, que, de acordo com os servidores, autorizaria os guardas municipais a realizarem as atividades dos agentes de trânsito.

