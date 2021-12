Guarda municipal é preso suspeito de participar de homicídio em casa de shows

O guarda municipal Naílton Adorno do Espírito Santo, 30 anos, foi autuado em flagrante neste domingo, 4, e responderá por coautoria no homicídio do representante comercial Marcelo Tosta dos Santos, 37 anos, na madrugada de sábado, 3, dentro da casa de shows Coliseu do Forró, em Patamares.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi apreendida uma pistola 380 de uso pessoal do guarda, que pode ter sido usada no crime.

Ainda segundo a SSP, Naílton e um amigo discutiram com Marcelo. Os três trocaram socos e em um determinado momento foram efetuados os disparos. Naílton está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Ele foi baleado no joelho.

Em um vídeo postado no YouTube, é possível ver o momento da confusão durante o show de lançamento do novo CD da banda Vingadora. Na filmagem, que tem duração de nove segundos, um segurança, ao ouvir os tiros, tira a cantora Taís Reis, vocalista do grupo.

