Guarda municipal é morto durante ronda no Arenoso

O guarda municipal Carlos Alberto Santa Rosa, 34 anos, foi morto na noite desta sexta-feira, 25, no Arenoso. De acordo com policiais da 23ª Companhia Indepentende de Polícia Militar (CIPM), em Tancredo Neves, o agente estava dentro da viatura fazendo ronda no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), quando o veículo foi alvejado. A bala teria atravessado a mala do carro e atingido Carlos Alberto, que estava no banco do carona.

Ele foi levado por um colega para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre a autoria, nem motivação do crime. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo do agente será enterrado na tarde deste sábado, às 15 horas, no Cemitério Bosque da Paz.

adblock ativo