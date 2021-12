Guarda municipal e amigo são baleados em bar no Uruguai

Dois homens foram baleados dentro de um bar, na noite desta quarta-feira, 2, por volta das 21h. O crime ocorreu na rua Marechal Teixeira Lott, em uma localidade conhecida como "Bate Estaca", no bairro do Uruguai, em Salvador.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o guarda municipal Geovane de Castro Teixeira, 31 anos, foi atingido por cinco disparos no abdômen, no quadril e na pélvis.

Fábio da Mata Cruz, 26 anos, que estava em companhia da guarda, foi atingido na perna direita, no joelho e no pé.

Segundo a Stelecom, os dois foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanecem internados. O estado de saúde das vítimas é desconhecido.

