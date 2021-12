Guarda Municipal divulga balanço

A Guarda Municipal de Salvador apresentou balanço da atuação do órgão este ano. De acordo com os dados divulgados, foram mais de 5,5 mil atendimentos realizados, incluindo ocorrências encaminhadas a delegacias.

Em 2014, foram 590 registros e em 2013, 209. Dentre as principais solicitações atendidas pela Guarda Municipal em 2015 estão a prestação de socorro, com 120 casos contabilizados, e o apoio a ação de outros órgãos.



Uma das ações previstas para 2016 é requalificação da base central do órgão municipal, localizada na Av. San Martin.

