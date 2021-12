Guarda Municipal captura raposa no bairro de Mussurunga

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), lotados no Grupamento Especial de Proteção Ambiental (Gepa), capturaram nesta quinta-feira, 18, uma raposa no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no bairro de Mussurunga.

A Guarda Civil foi acionada pelo Detran para fazer a captura do animal, que podem transmitir diversas doenças como a raiva e a tuberculose.



A raposa está na fase adulta e pesa cerca de 6 kg. Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas), no bairro do Cabula.

Em 2016 já foram resgatados mais de 500 animais pela GCM, dentre estes corujas, serpentes, iguanas e outros animais silvestres.

