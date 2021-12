Guarda Municipal anuncia fim da paralisação

Os guardas municipais de Salvador vão voltar ao trabalho, após paralisação de 48h. Em assembleia realizada na manhã desta sexta-feira, 1, na sede da Guarda Municipal, os agentes aceitaram o reajuste de 6,5% de gratificação para a Operação Carnaval proposto pela prefeitura.

"Nossos serviços operacionais não foram parados, a exemplo do efetivo escalado para a Lavagem de Itapuã, Festa de Yemanjá (com operações iniciadas hoje às 7h), além das atividades patrimoniais em postos, praças", afirmou Carlos Damasceno, gerente de operações da Guarda Municipal do Salvador.

