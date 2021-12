Guarda Civil resgata serpente em condomínio de Salvador

Uma jiboia com pelo menos 2,5m e 10kg, que estava na área de lazer de um condomínio no bairro de Luiz Anselmo, em Salvador, foi resgatada pela Guarda Civil Municipal, por intermédio do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA).

A cobra foi encaminhada para o Centro de Triagem para Animais Silvestres do Inema, onde deve ser avaliada e devolvida ao habitat. De acordo com o supervisor Robson Pires, apenas nesta segunda-feira, 4, o Gepa realizou o resgate de três jabutis e dois gaviões.

“O ano já começou bastante movimentado. Só no ano de 2020 resgatamos 1.254 animais, contra 1.082 em 2019”, destacou Pires.

Caso algum animal silvestre seja visto, a solicitação pode ser feita pelo número 71 3202-5312 (Central de Operações da GCM).

