Guarda Civil resgata 14 tartarugas e um bicho preguiça

O Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Civil Municipal de Salvador, resgataram nesta segunda-feira, 26, 14 filhotes de tartarugas da espécie cabeçuda e um bicho preguiça. O Gepa foi acionado por Biólogos do Projeto Tamar, para auxiliar no resgate das tartarugas da espécie cabeçuda, que tem o nome cientifico Caretta caretta, no bairro da Boca do Rio.

A Bahia é uma das áreas prioritárias de desova da espécie que pode chegar a pesar até 140 kg e medir até 1,36 m de comprimento curvilíneo de carapaça. No Brasil, o réptil encontra-se ameaçado de extinção. As tartarugas foram encaminhadas para o Projeto Tamar, onde receberão os devidos cuidados.

Bicho Preguiça

Bicho Preguiça foi encontrado no bairro de Alto de Coutos (Foto: Divulgação | Guarda Municipal)

No início da tarde, a Central de Operações da Guarda Civil recebeu outro chamado dessa para o resgate de um bicho preguiça. Segundo a moradora Ana Carla Bonfim, do bairro Alto de Coutos, onde o animal foi encontrado, moradores tentavam se apropriar do bicho, com cerca de 70 cm e aproximadamente 4kg, que estava em um pé de jambo.

O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, onde a preguiça receberá atendimento e posteriormente será realizada a soltura.

