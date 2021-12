Guarda Civil Municipal pede desculpas a motoboy por agressão

Os guardas municipais envolvidos na agressão ao motoboy Marcos Cardoso , nesta terça-feira, 11, na Avenida ACM, já foram afastados de suas funções externas. A Guarda Civil Municipal também já abriu procedimento administrativo para punir os agressores, sobretudo aquele que aplicou golpes no trabalhador. Nesta quarta-feira, 12, o motoboy aceitou as desculpas oficiais da instituição em um encontro na sede da corporação com o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência da Prefeitura, Maurício Lima.

Marcos Cardoso se convenceu de que a agressão foi um fato isolado, como ressaltou Maurício Lima. “Reconheço que foi um ato específico. Não deveria ter ocorrido, mas também não é justo generalizar o que me aconteceu como um procedimento de toda a corporação", declarou para a imprensa.

"Em conversa com os diretores, foram me dadas todas as garantias de segurança e de que os responsáveis serão punidos. Disseram também que eu posso continuar com minha vida normal, sem medo, pois não se trata de um padrão dos agentes”, acrescentou o motoboy.

Maurício Lima disse que está prestando toda assistência necessária ao caso. "Explicamos ao Marcos sobre todas as providências que estão sendo tomadas em relação ao caso. Ele é um trabalhador que merece respeito, pois as desculpas são de todos os guardas, que querem estar sempre próximo à sociedade, e mostrar que não concordam com esse tipo de atitude", salientou.

De acordo com o diretor, os guardas passam por qualificação periódica, inclusive com apoio psicológico, buscando aprimorar o desempenho da corporação na atuação diária. Para tanto, os 1.263 agentes são regularmente treinados em oficinas, reuniões temáticas, rodas de conversas, palestras, cursos de educação à distância (EAD) e presenciais.

