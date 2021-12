Grupos tentaram chegar a hotel da Fifa, mas foram impedidos

Um assembleia realizada no Vale dos Barris decidiu os rumos do movimento, depois que um bloqueio de centenas de policiais, na altura do viaduto do Dique do Tororó, impediu a passagem da marcha em direção ao estádio.

Parte do movimento se dispersou no local, enquanto outros grupos que totalizavam cerca de 300 pessoas, retornou pelo mesmo caminho, através das ruas do Politeama. O objetivo era fazer um protesto em frente ao Hotel Sheraton (antigo Hotel da Bahia), no Campo Grande, onde estavam hospedados representantes da Fifa.

Mas, a PM se organizou rapidamente e novos bloqueios e os acessos ao hotel foram fechados por filas de policiais. Grupos da Tropa de Choque interditaram as passagens da praça e ficaram em frente à entrada principal do hotel.

Negociação

Os manifestantes só conseguiram avançar até pouco depois do Palácio da Aclamação, mas impediram que diversos coletivos que trafegavam pelo trecho chegassem ao ponto de ônibus situado em frente ao hotel. Começaram ai várias tentativas de negociação contando com a presença de manifestantes que se destacavam.

Do lado da Polícia Militar participaram o coronel Nivaldo e o tenente coronel Sérgio Baqueiro, com quem os manifestantes já haviam conversado na avenida que margeia o Dique do Tororó.

O grupo, porém, não garantiu o atendimento da exigência da PM de que não seriam atiradas pedras no hotel.

Por volta das 17 horas, manifestantes fizeram um discurso de repúdio aos policiais militares e decidiram interromper o movimento, após vaiar a PM.

O grupo seguiu andando até o ponto de ônibus mais próximo, em frente ao Teatro Castro Alves e ainda tentou, sem sucesso, bloquear o trânsito no sentido Avenida Sete de Setembro.

Aos poucos concentração de pessoas foi se dissipando de forma pacífica.

