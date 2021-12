Grupo volta a ocupar terreno na Av. Aliomar Baleeiro

Aproximadamente 33 integrantes do Movimento Sem-Teto da Bahia Democrático de Luta (MSTB-DL) ocupam, desde o último sábado, 20, um terreno com cerca de 100 mil m² na Av. Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto).

A área, que está no traçado da Via Expressa Barradão, que ligará a Av. Paralela ao estádio Manoel Barradas, já tinha sido ocupada por cerca dois mil sem-teto em 2015. A apropriação foi a maior ocorrida em Salvador nos últimos dez anos.

Segundo os organizadores do movimento, a saída do local aconteceu após ser assinado um termo de compromisso em uma reunião com representantes do governo do estado e os proprietários da área ocupada.

Ainda segundo eles, na ocasião foi assinado um termo em que os proprietários se comprometeram a vender ao governo federal cerca de 5% do terreno para a elaboração de um projeto de habitação popular, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

"É um terreno que há mais de 20 anos está abandonado, servindo até para o abandono de corpos. Assinamos o acordo e desocupamos o espaço, mas desde então nada foi resolvido", afirmou Jônatas de Jesus, um dos organizadores do movimento.

Valor

Segundo ele, os proprietários estipularam um valor superior ao estabelecido pela Caixa Econômica Federal para a construção de unidades habitacionais. "A estratégia dos donos foi apresentar um valor elevado. Fizemos tudo o que foi combinado em reunião, trouxemos até uma construtora para analisar a topografia do terreno", disse Jônatas.

Governo

O secretário de Relações Institucionais do governo baiano, Paulo Cezar Lisboa, confirmou o impasse. "Ficou combinado que o governo entraria com o suporte técnico para facilitar a elaboração do projeto para dar início às construções. Fizemos todo o processo de intermediação, porém o valor pedido pelos donos é inviável para o banco [Caixa Econômica]", disse ele.

adblock ativo