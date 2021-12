O sargento da Polícia Militar (PM) Jamilson Pestana, 52 anos, tem vivido dias de agonia por ver sua imagem sendo usada por criminosos para aplicar golpes em uma plataforma online de compra e venda. Dois integrantes da quadrilha foram presos, entre eles a companheira do estelionatário, que está custodiado no Complexo Penitenciário, na Mata Escura.

O crime foi descoberto depois que colegas do PM tomaram conhecimento que os golpes eram aplicados por meio de um perfil falso de Jamilson Pestana na plataforma OLX. “Vários amigos me relataram. Felizmente, sou muito conhecido e, no mês passado, soube que eles tinham agido, em Simões Filho, e um grupo de policiais descobriu a minha foto”, disse.

O militar, que é lotado na 49ª Companhia Independente da Polícia Militar(49ªCIPM/São Cristóvão) e tem 28 anos de corporação, contou que se passou por anunciante de um PlayStation 4 e descobriu o modo de atuação da quadrilha, que consiste em fazer negociações com anunciantes e, após demonstrar interesse e conquistar a confiança, o bando some com o produto.

“Depois do contato pelo anúncio, eles se apresentam com o meu nome e com a minha foto no WhatsApp e demonstram interesse no produto, que normalmente são videogames. Na hora de pagar, eles falam que não têm Pix e pedem os dados bancários da vítima”, relatou o PM. Com os dados da vítima, a quadrilha falsifica o comprovante de transferência.

Nicolas Melo Grupo usa foto de PM para aplicar golpes em plataforma online de compra e venda

“Eles sempre marcam um encontro, mas ninguém vai. Eles enviam um Uber para buscar o produto e só enviam o comprovante quando a vítima confirma que o motorista do aplicativo já chegou ao local. É uma tática para não deixar a pessoa confirmar se o dinheiro caiu de fato”, alertou o sargento. “Estimo que mais de 100 já caíram nas mãos deles, uma média de três (vítimas) por dia”, lamentou.

Na sexta-feira, 26, o grupo fez mais uma vítima. Um homem de 32 anos, que preferiu não ser identificado, anunciou a venda de um Iphone 8 Plus por R$ 2.300. Ele usaria o dinheiro para quitar dívidas.

“Recebi uma mensagem no WhatsApp e a foto era do Pestana, com a esposa e filhos. Ele disse ‘Oi, amigo, já vendeu?’ e veio com uma conversa mansa, disse que pagaria o preço que eu queria. Marcamos na Cresauto da Bonocô”, contou a vítima. Mas o bandido disse que estava preso no trabalho, em uma operação policial e mandou uma foto do PM em um carro com outros policiais.

“Ele falou ‘Pode ir que estou pedindo um Uber para ir buscar’. Perguntei se tinha Pix, mas ele disse que não, que preferia fazer do jeito normal e mandou um comprovante com todos os meus dados”, completou.

Um dos integrantes da quadrilha, Juracy Queiroz Calheiros, 18, foi preso no dia 2 de fevereiro, na Travessa Lacerda, em Itapuã. Ele esperava um negociador. O ‘cabeça’ do grupo é o interno do Presídio Salvador William Santos Moura, 28. A companheira dele, Lahana de Santana Barbosa, 25, foi presa no dia 2 e, com ela, foram apreendidas porções de drogas.

Em nota, a OLX informou que não recebeu evidências dos falsos anúncios na plataforma para que pudesse tomar as providências cabíveis e pontuou estar à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos [veja nota completa abaixo].

