Grupo tenta incendiar ônibus em São Gonçalo

Cerca de 10 homens tentaram atear fogo a um ônibus que trafegava na manhã desta sexta-feira, 19, pela Rua Adalgisa Silva Lima, no final de linha de São Gonçalo do Retiro. Segundo um policial da 23ª CIPM (Tancredo Neves), o ataque não ocorreu porque o motorista percebeu a ação e fugiu. "Quando eles abordaram o ônibus, o motorista arrastou. Eles ainda deram alguns tiros", disse o PM. Ninguém ficou ferido.

Conforme o policial, o crime foi motivado em retaliação pela morte de um traficante de drogas do bairro de prenome Eron. Ele teria morrido em confronto com PMs da Rondesp Central, na noite da quinta-feira, 18.

Após a ação criminosa, os ônibus param de circular no bairro e estão fazendo final de linha no Resgate e na Engomadeira. Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários, os ônibus só voltam a circular em São Gonçalo do Retiro quando a segurança for restabelecida. Durante todo o dia, escolas e parte do comércio permaneceram fechadas.

adblock ativo