Grupo se reúne no Fórum Ruy Barbosa em apoio ao ex-presidente Lula

Um grupo com cerca de 50 pessoas está concentrado na área externa do Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, na manhã desta quarta-feira, 24. Dentre os presentes, membros da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da União Geral dos Trabalhadores (UGT-BA), do sindicato dos rodoviários e do Movimento Sem Terra (MST). Há também representantes da União por Moradia Popular Bahia e estudantes com faixas, bandeiras e cartazes.

As manifestações que acontecem desde o início desta manhã na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) são em apoio a Lula, que está sendo julgado neste instante em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A defesa do petista está apresentando recursos contra a condenação por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, imposta pelo juiz Sérgio Moro.

O vendedor João Meira, 64 anos, classifica o processo contra Lula como um desrespeito do judiciário à população brasileira. Para ele, há dúvidas quanto à idoneidade de Moro. "O judiciário quer comandar o Brasil sem o voto popular. Já o juiz Sérgio Moro não tem tido uma postura de magistrado, pois escolheu fazer política a favor dos seus", comenta.

Já o vice-presidente do sindicato dos rodoviários, Ubirajara Sales, diz que, caso Lula seja considerado inelegível sem provas, os movimentos sociais se preparam para uma ofensiva. "Se for para tornar o companheiro inelegível, nos vamos dar a resposta. Nós vamos parar o Brasil", afirma ele.

Foram organizados atos por diversas entidades na cidade, segundo a direção da CUT. As manifestações acontecem também em Cajazeiras e na BR-324. Os locais não foram especificados.

De acordo com a categoria, todos os grupos vão se reunir no fórum para fazer uma caminhada na tarde de hoje, pelas ruas do centro da capital baiana. O trajeto ainda não foi definido.

Aeroporto e BA-099

Logo nas primeiras horas desta quarta, um grupo se concentrou no Complexo 2 de Julho, em São Cristóvão, nas imediações do aeroporto, onde foi realizado um protesto. A via foi bloqueada para o acesso de veículos.

Na RMS, um outro movimento foi realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Lauro de Freitas (Asprof). Os manifestantes partiram do Maxxi Atacado, no centro da cidade, e caminharam até um trecho da BA-099. Depois, eles voltaram e seguiram para a Câmara Municipal, onde se concentraram.

Para o presidente do Sindicato dos Comerciários de Lauro, José Carlos Guri, não há evidências contra Lula.

Membro do diretório do PT presente no local, Rosalvino Souza antecipou que, em caso de manutenção da pena, haverá uma reunião para discutir a agenda de manifestações com a comissão criada pelos diretórios locais do PT, PSB, PCdoB, CUT, CTB e Asprolf.

