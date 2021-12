Grupo rouba R$ 10 mil de banco no Corredor da Vitória

Um grupo de criminosos invadiu, na tarde desta sexta-feira, 11, o Banco Santander da avenida Sete de Setembro, no Corredor da Vitória, rendeu os seguranças, roubou o dinheiro dos caixas, os pertences de clientes e funcionários e fugiu levando três revólveres calibre 38 dos seguranças. De acordo com informações da polícia, os assaltantes não tiveram acesso ao cofre.

A polícia não soube informar quantos homens participaram da ação. Contudo, o delegado Maurício Moradillo, coordenador do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), informou que, nas imagens das câmeras de segurança da agência, é possível visualizar seis homens.

"Enquanto três deles rendiam os vigilantes, os outros pegavam o dinheiro dos caixas e saqueavam as vítimas. Três dos ladrões estavam de capacete", revelou o delegado, negando a versão que os suspeitos estavam usando a farda do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Ainda de acordo com ele, apenas um dos criminosos estava com uma blusa que parecia farda de colégio, mas não teve como afirmar se era realmente do Sesi.

Moradillo afirmou que, através das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar um dos suspeitos. "Ainda não temos a qualificação dele. Estamos trabalhando para identificar os outros", garante.

Facilitação

Segundo a delegada Carmen Dolores Bittencourt, titular da 14ª DT (Barra), a porta giratória do banco estava quebrada há três meses, o que pode ter facilitado a ação dos bandidos.

A porta de acesso ao banco fica localizada em um lugar pouco movimentado, distante da avenida principal. "Ouvi falar que foram sete, oito homens. Fizeram tudo na surdina. Acredito que vieram de motocicleta", disse um segurança que trabalha no bairro.

A polícia investiga se algum dos suspeitos participou do roubo ao Banco Itaú do Rio Vermelho, na segunda-feira passada, quando dois homens chegaram ao local em uma moto renderam os vigilantes e levaram uma quantia em dinheiro.

adblock ativo