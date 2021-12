Grupo reivindica moradia em protesto na ACM

Um grupo de aproximadamente 60 pessoas realiza um protesto na manhã desta quinta-feira, 30, na avenida ACM. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), eles estão reunidos em um ponto de ônibus, em frente ao Hiper Posto.

Eles chegaram a ocupar a via, mas em seguida liberaram a pista, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A manifestação foi organizada pelo Movimento União Nacional por Moradia Popular. Na Fanpage do grupo no Facebook, eles convocam a população para realizar protestos em outras regiões do Brasil. Além de reivindicar mais moradias, os manifestantes também protestam contra as inciativas do governo do presidente Michel Temer (PMDB), como terceirização e reforma da Previdência.

