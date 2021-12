Grupo realiza passeata contra a redução da maioridade penal

Cerca de 300 pessoas realizam uma caminhada no Centro de Salvador, nesta segunda-feira, 13, contra a redução da maioridade penal. A manifestação acontece no mesmo dia em que o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) completa 25 anos.

Com faixas, cartazes e um carro de som, alunos de escolas públicas, representantes do Conselho Regional de Psicologia e do Conselho Tutelar, que organizou o ato, participam da mobilização.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o grupo saiu do Campo Grande às 10h30 e segue em direção à sede da prefeitura, na Praça Municipal, no Centro Histórico. A passeata deixa o trânsito complicado na região.

Manifestantes usam faixas e cartazes na passeata (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

